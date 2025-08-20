Debaixo de chuva e frio, Fortaleza é derrotado

O primeiro tempo foi suficiente para o Velez Sarsfield tirar o Fortaleza da Libertadores.

O time argentino apagou um pouco da má impressão deixada na partida do Castelão.



Antes de meia hora de jogo, fez valer a velocidade posta nas ações ofensivas e estabeleceu 2 X 0.

O Fortaleza não segurou a bola. Linha estática dos volantes e apenas o voluntarismo de Luca Prior no meio-campo. O ataque na pior.



Veio a segunda etapa e o Velez se amparou na vantagem no placar e se armou na posição de descanso.

O Fortaleza mudou de cambulhada o ataque todo, com as entradas de Alanzinho. Lucero e Herrera.



Luca Prior mandou uma na trave e Alanzinho finalizou duas para o gol. Encerrado o repertório.

Pikachu e Bareiro entraram para não acrescentar nada.



Santos, atacante, desperdiçou a única oportunidade do Velez na segunda etapa, aos 49 minutos.

O Fortaleza não foi competente para mudar as coisas diante de um adversário que não jogou no segundo tempo.

Desta feita, não deu para Renato Paiva afirmar: "Se jogar assim, não cai". Isso foi na derrota para o Fluminense.