Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Debaixo de chuva e frio, Fortaleza é derrotado

Confira a coluna desta quarta-feira (20)

Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:36)
Wilton Bezerra
Legenda: O Fortaleza foi eliminado da Libertadores para o Vélez nas oitavas de final
Foto: Reprodução / Vélez

O primeiro tempo foi suficiente para o Velez Sarsfield tirar o Fortaleza da Libertadores.
O time argentino apagou um pouco da má impressão deixada na partida do Castelão.

Antes de meia hora de jogo, fez valer a velocidade posta nas ações ofensivas e estabeleceu 2 X 0.
O Fortaleza não segurou a bola. Linha estática dos volantes e apenas o voluntarismo de Luca Prior no meio-campo. O ataque na pior.

Veio a segunda etapa e o Velez se amparou na vantagem no placar e se armou na posição de descanso.
O Fortaleza mudou de cambulhada o ataque todo, com as entradas de Alanzinho. Lucero e Herrera.

Luca Prior mandou uma na trave e Alanzinho finalizou duas para o gol. Encerrado o repertório.
Pikachu e Bareiro entraram para não acrescentar nada.

Santos, atacante, desperdiçou a única oportunidade do Velez na segunda etapa, aos 49 minutos.
O Fortaleza não foi competente para mudar as coisas diante de um adversário que não jogou no segundo tempo.
Desta feita, não deu para Renato Paiva afirmar: "Se jogar assim, não cai". Isso foi na derrota para o Fluminense.

Assuntos Relacionados