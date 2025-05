Dá preguiça

As más noticias que chegam pela TV, mais do que me deixarem p***. causam-me preguiça.

A guerra no Mundo e a gatunagem no Brasil, puxam os noticiários.

Fico pensando: com tantos tiranos na terra, como imaginar que o Mundo pode mudar ?

Pela crueldade diária que nos assola não há nada divino no ar.

Na terra Brasilis, o que não falta é gente fazendo força para se desmoralizar.

Outra coisa que nunca parece bastante é o autoritarismo justificado.

Fico calmo, a preguiça chega e penso em coisas mais leves.

Me pergunto: quando estará ao nosso alcance trabalhar menos e viver mais ?

Trabalhar demais é uma forma de escravidão.

De repente, uma vozinha surge e me diz: "Vai trabalhar, Wilton. Deixa de preguiça".