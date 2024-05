CRB despacha Ceará

Pela Copa do Brasil, o CRB repetiu o placar de 1 x 0 e tirou o Ceará da competição.

O mais desanimador é que os alagoanos nem precisaram jogar um bom futebol para vencer o jogo.

Avisaram cedo que iam jogar na defensiva. Marcaram um gol "safado", com Gegê, e tiraram a lucidez do Ceará no restante da partida.

Usar pernas e coração no futebol é uma coisa elogiável.

Mas, é preciso organização, equilíbrio e um jogo minimamente pensado.

Ao alvinegro, faltou tudo isso, durante todo o tempo. Fez uma única jogada de efeito no segundo tempo, com Pulga e Saulo, em chance perdida.

E o pior: o CRB se manteve imperturbável, diante do futebol desesperado do Ceará. Só "mordeu" um mísero contra-ataque, no segundo tempo.

Nada mais a acrescentar.

O Ceará fez três jogos com o CRB, por duas competições, e não venceu nenhum.

Tirem as suas conclusões.