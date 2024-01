Convivendo com Inimigos

É preciso identificar e alijar núcleos nocivos na torcida do Ceará.

O que aconteceu na festa de reencontro do time com os torcedores, no sábado, 13, foi inaceitável.

A força policial teve que ser acionada para conter a violência entre torcedores de um mesmo clube, o Ceará, que lutam entre si.

Disputam não se sabe o quê. O protagonismo da violência?

Absurdo.

Já não foi suficiente, entre outros, o prejuízo provocado no jogo contra o Cuiabá, ano passado, que engrossou o movimento de queda para a série B?

Se querem ganhar a atenção por serem mais truculentos, já se destacam como inimigos do clube que simulam torcer.

Até um momento de festa se apresenta como oportunidade para demonstração de estupidez.

O Ceará precisa se livrar dessa enfermidade que tem lhe acompanhado.