Começar vencendo

Ganhar de um adversário do naipe do Fluminense era tudo que o Fortaleza precisava nessa hora.

Lucero, aos 3 minutos, e Tinga, em espetacular cabeçada, aos vinte minutos, fizeram o placar para o Fortaleza.

O tricolor só adiantou mais suas linhas, e nem foi severo na pressão sobre o tricolor carioca.

Lento, e sem o apoio de boas atuações dos seus poucos destaques, o Fluminense não foi obstáculo para o Fortaleza.

Duas raras chegadas no ataque em finalizações de Cano e Arias. Nada mais.

O time Vojvoda fez jogo seguro no meio campo onde Martinez se destacou.

Um pouco mais de rapidez na circulação de bola nas tentativas ofensivas, certamente poderia ampliar a superioridade nas ações.

Se as cortinas se abriram para uma primeira etapa com conteúdo razoável, pode-se dizer que se fecharam para o jogo no segundo tempo.

A partida sumiu. Foi de um vazio insuportável. Para o Fortaleza o retorno a um triunfo valeu renúncia ao ato de atacar.

O Fluminense tropeçou nas próprias pernas. Não adiantou chover modificações, o jogo, simplesmente, emperrou.

O público pagante foi de pouco mais de 19 mil pagantes. Nada a ver com o tamanho do jogo.