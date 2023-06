Com os meus botões

Ouço cochichos no meu ouvido: "Vai, Wilton, escreve sobre qualquer coisa. É preciso entrar em cadeia com as pessoas".

São os meus botões, com os quais, muitas vezes, não concordo: "Ataca de besteiras. Tem uma indústria esperando coisas "fora da curva", para formar ‘conteúdos’. Coloca nas redes e espera o resultado".

Mais ainda, para arejar a mente: "Estamos na era do pós-moderno, espetacularização das coisas e dos cliques que rendem. O que é dito e escrito precisa ser interessante. Tem que se habilitar, comentarista".

E é verdade. Coluna de frivolidades é o que faz sucesso, comove a ralé, sensibiliza os medíocres diante de uma poluição de significados.

Agora, lascou: significados poluidores (boas palavras).

Quem disse que eu tenho jeito para isso?

Minhas crônicas, causos e assertivas, boas ou ruins, vão parar na edição de um livro.

Se disparo a escrever bobagens que se transformam em "conteúdos", como não ter vergonha disso, depois ?

Não há necessidade de se rebaixar tanto, para se comunicar com o leitor.

Ou será que estou totalmente enganado? Mais por fora do que mão de afogado?

A realidade dá conta de uma "era de cliques", área mais selvagem para o jornalismo de hoje.

Vou tentar apurar minhas perplexidades. Depois, eu volto.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil