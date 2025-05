Clubes sem força política

Sem os clubes, não existiriam confederações nem federações de futebol.

Só que os gestores dessas entidades pensam o contrário. Se julgam, por isso, matriz responsável por essa atividade no País.

Nada mais absurdo.

Mais do que isso, se lambuzam com a fortuna que o futebol produz.

Agora mesmo, no conluio para condução do "conhecidissimo" Samir Xaud à presidência da CBF, as federações é que vão decidir a parada.

É que cada voto de entidade estadual tem peso três, em detrimento do voto de cada clube.

Culpa das agremiações que não têm uma liderança capaz de conduzi-las ao desenho dos próprios destinos.

À essa altura, os clubes estão indo numa direção inteiramente contrária a das federações.

E a única atitude tomada pelos clubes é fazer lista de reivindicações para os futuros donos do podre poder. Que não serão atendidas.

Risível. Para não dizer, ridículo.