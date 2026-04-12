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Ceará vence o Náutico em noite em que a trave jogou a favor

Confira a coluna deste domingo (12) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:24)
Wilton Bezerra
Legenda: O Ceará venceu o Náutico por 1 a 0 neste sábado
Foto: Ismael Soares/SVM

Foi um clássico nordestino pautado na disposição de jogar.

Jogo franco de trocações e muitas oportunidades de gol criadas.

Basta dizer que o derrotado, o Náutico, enfiou três bolas na trave do vencedor, o Ceará.

A equipe pernambucana não se comportou como time visitante. Chegou a ter mais posse de bola.

Fernandinho, entre perdas e ganhos, foi o atacante de maior movimentação no Ceará.

Marcou o gol da vitória, urdiu contra-ataques e ocupou vários espaços na ofensiva.

No Náutico, o destaque ficou para o atacante Dodô.

Desta feita, as alterações de lado a lado mantiveram o bom ritmo do jogo.

Vai que o placar de 1 a 0 para o Ceará não refletiu o dinamismo das equipes e a penca de chances de gol produzida.

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