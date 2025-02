Ceará vence a primeira na Copa do Nordeste

Meter uma bola na trave do Ceará, através de Guilherme Cachoeira, e perder uma grande chance no finzinho do jogo, com Wellington Júnior, foi até muita coisa para o CSA.

Sim, porque o time alagoano foi dominado e acossado pelo Ceará durante toda partida.

Acrescente-se, no trabalho de resistência do CSA, a presença do bom goleiro Georgemy, com boas intervenções.

A superioridade do Ceará até se ampliou na segunda fase, quando nas alterações, Condé fez entrar Fernandinho, pelo lado esquerdo.

O alvinegro desperdiçou inúmeras oportunidades de liquidar mais rapidamente a parada.

Fincou bandeira no campo adversário, mas só ficou em vantagem aos 39 minutos, com o golaço de Dieguinho.

Como nos seus compromissos pelo campeonato estadual, o Ceará enfrentou um adversário todo recolhido no campo de defesa.