Ceará tem a pior atuação do ano em derrota para o Botafogo-SP

A inoperância do Ceará diante do Botafogo-SP foi acima do suportável.

A não ser quando tomado pelo desespero, nos minutos finais do jogo, o Alvinegro foi capaz de incomodar o adversário.

Foram do time do Botafogo-SP as mais organizadas tramas e as maiores oportunidades de gol.

O Ceará, tirando-se as ações normais de se defender, de resto, foi de uma nulidade absoluta.

Na segunda fase, o treinador Tencatti, do Botafogo-SP, errou feio ao substituir todo um ataque que estava jogando bem.

Ceará com opções limitadas

Batatais, mais uma vez, mexeu no Alvinegro, valendo-se das limitadas opções de banco.

A arbitragem anulou um gol do Ceará (a bola tocou no braço de Éder, antes de entrar).

Matheuzinho, milagrosamente, acertou uma bola na trave.

O empate seria uma injustiça com o Botafogo, e um resultado que o Ceará não mereceria.

A equipe de Porangabuçu parece achar que flertar com o abismo é brincadeira.