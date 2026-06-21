Ceará tem a pior atuação do ano em derrota para o Botafogo-SP
A equipe de Porangabuçu parece achar que flertar com o abismo é brincadeira
A inoperância do Ceará diante do Botafogo-SP foi acima do suportável.
A não ser quando tomado pelo desespero, nos minutos finais do jogo, o Alvinegro foi capaz de incomodar o adversário.
Foram do time do Botafogo-SP as mais organizadas tramas e as maiores oportunidades de gol.
O Ceará, tirando-se as ações normais de se defender, de resto, foi de uma nulidade absoluta.
Na segunda fase, o treinador Tencatti, do Botafogo-SP, errou feio ao substituir todo um ataque que estava jogando bem.
Ceará com opções limitadas
Batatais, mais uma vez, mexeu no Alvinegro, valendo-se das limitadas opções de banco.
A arbitragem anulou um gol do Ceará (a bola tocou no braço de Éder, antes de entrar).
Matheuzinho, milagrosamente, acertou uma bola na trave.
O empate seria uma injustiça com o Botafogo, e um resultado que o Ceará não mereceria.
A equipe de Porangabuçu parece achar que flertar com o abismo é brincadeira.