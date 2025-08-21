Ceará perde nos descontos para o Bahia

Na fase primeira, o plano do Ceará foi segurar o Bahia com severa marcação. Para isso, jogou com linhas baixas e compactas.

Evidente que essa postura trouxe limitações para as ações ofensivas. Sem a bola, o trio atacante formado por Pedro Raul, Galeano e Aylon juntou-se ao esforço defensivo.

Com Juba e Kayky, o Bahia finalizou perigosamente. Mas, a melhor chance do tricolor baiano foi com Ademir. Bruno fez arrojada defesa.

0 X 0 atendeu às pretensões do Ceará. Para o Bahia, não foi bom negócio.

A segunda etapa de jogo foi marcada por ações mais equilibradas.

O baixo nível do jogo é que não ficou legal.

O Ceará já não teve tanto trabalho para neutralizar o Bahia. Até saiu para o jogo, embora não chegasse com perigo ao gol baiano.

O time de Rogério Ceni só ganhou um pouco mais de aceleração nos minutos finais.

Diga-se que, chegando aos seus limites físicos, Bahia e Ceará fizeram oportunas alterações na fase final.

Um clássico de muita luta e pouca técnica.

Tiago, que entrou no segundo tempo, pegou um cruzamento de Everton Ribeiro, aos 49 minutos, e marcou o gol da vitória do tricolor da boa terra.