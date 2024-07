Ceará perde na estreia de Condé

O Santos, de fraco repertório, numa cobrança de falta através de Otero, fez 1 x 0 e saiu com três pontos do Castelão.

Um pouco mais do que isso: lamentou que Giuliano perdesse chances pelas falhas de Matheus Bahia.

Duro para o Ceará foi desperdiçar, aos cinco minutos, com Pulga, grande oportunidade em bobeada geral da defesa santista.

Sem se falar em duas finalizações de Saulo, que Gabriel, goleiro do Santos, defendeu.

Um jogo de meio-campistas fracos de criatividade. Os do Ceará um pouquinho melhores.

Na segunda etapa, o Santos teve um jogador expulso aos 17 minutos. Tornou-se um time mais frágil ainda.

Ficou todo na defesa e só contou com uma chance de contra-ataque, com Pedrinho. Richard fez difícil defesa.

O alvinegro tirou meio-campo e botou atacante. Fez todas as alterações que a situação pediu.

O que se viu foi uma repetição das únicas saídas que o time possui: as estocadas com Pulga ou as jogadas de arrasto de Saulo.

De resto, é bola na área em jogadas pelo alto, queimando etapas.

Um pênalti a favor foi marcado e desmarcado pela arbitragem.

Condé fez estreia perdendo um jogo de três pontos possíveis em casa.

O Santos é muito pior do que pensávamos. Sinceramente, Doutor.