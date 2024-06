Ceará perde jogo e posição no G-4

Diante do Vila Nova, em sua casa, o Ceará sentiu que dava para jogar.

Dois obstáculos: vacilou defensivamente e não superou a escuridão do seu lado direito.

Ninguém ocupa a extrema-direita e o ala Raí Ramos tem medo de apoiar. Então, sobrecarga para o lado esquerdo, com Pulga.

Antes e depois do gol de Cristian, para o Vila Nova, aos sete minutos, Todinho perdeu duas chances, por erros do Ceará.

“Aprumando o xote”, paulatinamente, o alvinegro conseguiu empatar no primeiro tempo, através de Raí Ramos, cobrando penalidade em cima de Pulga.

Foi o que deu pra fazer.

Na segunda etapa, a disputa começou num processo de trocação.

Cabeçada de Barceló no poste do goleiro Dennis, do Vila, e um gol perdido por Todinho para o time goiano.

O que ocorreu depois, em prejuízo para o Ceará, foi o tal do “caé” (azar). Victor bate no gol, a bola quica no terreno, antes do Bruno Ferreira usar as “mãos de pano”, e a bola entra.

De imediato, o treinador Mancini faz três alterações; Paulo Victor, Recalde e Saulo.

Foi com Saulo que o Ceará obteve mais amplitude no ataque.

Depois de quase marcar em duas oportunidades, Saulo cruzou para Pulga empatar aos 29 minutos.

Com a boa movimentação, também, de Recalde, por dentro, o Ceará passou a jogar mais.

Num lance atrás do outro, Recalde e Saulo perderam duas chances de colocar o Ceará na frente, aos 46 minutos.

Aí, meus amigos, por uma dessas excrescências da regra, o juiz da partida marca um pênalti de Paulo Victor e o Ceará perdeu o jogo nos acréscimos.

Alisson, o maior destaque do Vila Nova, foi lá e fez 3 x 2.

Para quem era considerado uma “baba” antes do jogo, o Vila Nova se mostrou um time disposto em campo.

O placar não foi correto para o Ceará. No mínimo, o empate teria saído melhor.