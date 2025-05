Ceará perde em jogo equilibrado

Quem primeiro farejou a área adversária foi o alvinegro. Logo depois, o Palmeiras adiantou as linhas e o seu meio-campo "organizou o movimento".

Somente aos 33 minutos o alviverde acertou uma bola no alvo. Foi no gol de Gustavo Gomes, pegando cobrança de falta, através de Estevão.

Na segunda etapa, o enredo foi diferente. Pedro Raul teve a melhor chance do Ceará no jogo, logo nos primeiros minutos.

Weverton "enjoou" na finalização do centroavante, mas se recuperou a seguir, no chute de Galeano.

Observe-se que o Ceará jogou boa parte do segundo tempo no terço final do campo palmeirense.