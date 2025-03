Ceará na frente

Foi um dos mais fracos clássicos entre Fortaleza e Ceara que vimos nos últimos tempos.

Somente uma bola parada, cobrança de pênalti, para mexer no placar.

Disputa feia, jogadas mal construídas e o indefectível perde e ganha. Dose prá mamute.

Bolas longas, para queimar etapas, por parte do Fortaleza. O Ceará, por seu lado, nem isso.

A incapacidade de ficar com a bola alvinegros e tricolores dividiram entre eles.

Tipo do jogo "murrinha" a impedir uma leitura que o explicasse melhor.

Nessa hora, lembrei-me de um desafio de violeiros que acompanhei em Juazeiro.

Desanimado com a cantoria que não colocava dinheiro na bacia, um dos repentistas revelou a sua insatisfação:

"Nunca vi na minha vida, uma cantoria tão ruim/Não aparece dinheiro, e a noite não tem fim".

A noite que cobriu o segundo tempo do clássico quase não acaba.

Com a vitória por 1 x 0, Ceará, além de sustentar seguidos resultados positivos diante do Fortaleza, var jogar pelo empate no segundo jogo, para ser campeão.