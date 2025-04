Ceará joga bem e vence o Vasco

A supremacia se deu a partir da firmeza defensiva, mas a sua consolidação foi fruto do domínio absoluto do seu meio- campo - Dieguinho, Sobral e Mugni.

No ataque, impulsionado pelas frequentes subidas de Matheus Bahia, só demorou para acontecer o passe preciso para Pedro Raul.

O Ceará tirou a bola do Vasco. E isso equivale a marcar o adversário.

Carille fez três alterações no Vasco para a segunda etapa, com a utilização de Jair, Ryan e Adson.

Já sem Aylon e Mugni em campo e com Matheus Araújo Guilherme utilizados, a situação de alívio se deu aos 35 minutos, quando Galeano levantou uma bola na área do Vasco.

Dieguinho jogou demais no meio-campo alvinegro. Mas, as honras de dono do jogo ficaram para Pedro Raul, o letal goleador da noite.