Ceará fica no empate com o Iguatu

Costumo dizer que a bola emburrece quem a trata mal.

E a "gorduchinha" (como era anunciada por Osmar Santos), foi muito maltratada no primeiro tempo de Ceará X Iguatu.

O alvinegro teve como consolo a total posse de bola. Sem utilidade, diga-se.

Mas, o futebol tem das suas. Com sete minutos de jogo na segunda etapa, dois gols foram assinalados.

Lucca, de cabeça, para o Ceará, e Jefinho, em bela finalização, para o Iguatu.

Se pudesse, Mozart teria colocado todos os jogadores do Ceará que estavam no banco.

Como o regulamento não permite, o treinador foi colocando, paulatinamente, Vina, Fernandinho, Lucas Lima e Fernando.

É preciso dizer que essas alterações não ornaram tão bem o futebol da equipe. Muito esforço e poucas boas ideias.

Uma blitz, com direito à bola na trave do Iguatu, e uma chance de Lucas Lima. Resultado final da "caçada".