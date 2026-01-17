Ceará fica no empate com o Iguatu
Leia a coluna de Wilton Bezerra deste sábado (17)
Costumo dizer que a bola emburrece quem a trata mal.
E a "gorduchinha" (como era anunciada por Osmar Santos), foi muito maltratada no primeiro tempo de Ceará X Iguatu.
O alvinegro teve como consolo a total posse de bola. Sem utilidade, diga-se.
Mas, o futebol tem das suas. Com sete minutos de jogo na segunda etapa, dois gols foram assinalados.
Lucca, de cabeça, para o Ceará, e Jefinho, em bela finalização, para o Iguatu.
Se pudesse, Mozart teria colocado todos os jogadores do Ceará que estavam no banco.
Como o regulamento não permite, o treinador foi colocando, paulatinamente, Vina, Fernandinho, Lucas Lima e Fernando.
É preciso dizer que essas alterações não ornaram tão bem o futebol da equipe. Muito esforço e poucas boas ideias.
Uma blitz, com direito à bola na trave do Iguatu, e uma chance de Lucas Lima. Resultado final da "caçada".