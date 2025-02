Ceará fica no empate

Há resultados que escondem a realidade de um jogo. Foi o caso desse Ceará 1 x 1 Confiança.

Já no primeiro tempo, embora não imprimisse maior intensidade, o alvinegro teve domínio das ações.

Entre três situações de gol, a chance perdida por Aylon foi a mais lamentada.

Aos 47 minutos, o Ceará tomou um gol "safado" e perdeu o primeiro tempo.

Na segunda etapa, o alvinegro voltou com uma fúria impressionante.

Botou o time sergipano nas cordas, teve duas oportunidades, com Mugni e Lourenço, e empatou com Aylon, aos 10 minutos.

Encurralou totalmente o Confiança e chegou a pique de marcar em três oportunidades.

A última com Rômulo, que acertou na trave.

O Confiança "soluçou" no finzinho do jogo, já que foi incapaz de segurar a bola longe do seu campo defensivo.

Um empate que não falou sobre o jogo, sem dúvidas.