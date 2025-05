Ceará faz bom segundo tempo e vence

Ceará e Vitória fizeram um primeiro tempo equilibrado e ruim.

O máximo que um dos times (o Vitória) conseguiu foi finalizar mal, em três bolas cruzadas na área adversária.

No caso do Ceará, foi pior. Galeano finalizou e a bola teve sua trajetória desviada no companheiro Pedro Henrique.

Enfim, não deu jogo.

No segundo tempo, o jogo deu pausa na indolência do primeiro.

E quem tratou de modificar o cenário foi o Ceará. O alvinegro deu tratamento de choque de 10 minutos no Vitória.

Aos 2 minutos, Matheus Bahia, em jogada ensaiada na cobrança de escanteio, botou Arcanjo para trabalhar duro.

Aos 8 minutos, Pedro Henrique acertou na trave, em cobrança de falta.

Aos 10 minutos, pegando escanteio, Marlon nem precisou subir para pegar de cabeça e marcar o gol que deu a vitória ao Ceará.

Treinador Carpini introduziu três modificações no Vitória: Léo Pereira, Erick e Welington Rato.

O máximo obtido foi uma finalização de Rato, que Fernando Miguel defendeu.

No rol das alterações feitas por Condé, o atacante Lelê foi um dos contemplados. Resultado: perdeu duas oportunidades de ampliar.

Rômulo, que substituiu Mugni, teve a seu favor uma boa finalização que Arcanjo defendeu.

Enfim, o Ceará resolveu o jogo na segunda etapa e mereceu ir além do 1 x 0.

Pedro Henrique foi o melhor do ataque alvinegro. Teve a companhia, nos destaques, de Dieguinho e Marlon.