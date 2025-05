Ceará empata e ganha posição

Na primeira etapa, o Santos ficou mais com a bola, mas foi contido pelo seguro trabalho defensivo do Ceará.

O time peixeiro exigiu rigidez de marcação adversária por contar, no ataque, com jogadores rápidos, como Rollheiser, Tiquinho, Soteldo e Thaciano.

O Ceará procurou, sem sucesso, que o jogo chegasse nos extremas Galeano e Pedro Henrique. Em consequência disso, perda total para Pedro Raul, que não viu a cor da bola.

Enquanto Mugni, cobrando escanteio, exigiu que Brasão, goleiro do Santos, fizesse arrojada defesa, Rollheiser foi responsável por duas oportunidades do Santos.

Na segunda etapa, um resumo interessante do enredo estabeleceu o seguinte: o Santos teve o domínio territorial absoluto,

mas correu mais riscos de perder o jogo.

O Ceará, acossado, não conseguiu prender a bola na região do ataque.

Com posse de bola e manobrando, incessantemente, no campo do Ceará, o Santos só teve uma real oportunidade com Tiquinho Soares. Fernando Miguel foi sensacional.

Claro que, no lance final do jogo, William Machado salvou o Ceará, interceptando o lance com Deivid Washington.

Já no jogo das oportunidades o alvinegro ganhou a parada.

Pedro Raul jogou, rente ao poste, a melhor chance do Ceará na partida, aos 17 minutos.

Rômulo exigiu de Brasão difícil defesa aos 41 minutos. Aos 48, foi a vez de Lelê, recebendo de Rômulo, finalizar para defesa do goleiro do Santos.

Rômulo, "de agrado", ainda arruinou um contra-ataque promissor do alvinegro.

De qualquer forma, o empate fez o Ceará dormir na sexta posição. Nada mal.

Dieguinho continua jogando um grande futebol.