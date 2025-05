CARLO ANCELOTTI, O PROMETIDO

Dois treinadores húngaros, em épocas diferentes, tiveram passagem marcantes pelo futebol brasileiro: Dori Kruschner e Bela Guttmann.

Dois técnicos brasileiros beberam nos seus conhecimentos: Flávio Costa, no Flamengo, e Vicente Feola no São Paulo, campeão do Mundo em 1958 pela seleção brasileira.

Kruscnher introduziu no futebol brasileiro o revolucionário esquema 3-4-3, o WM.

Outro treinador europeu, Jorge Jesus, oriundo do futebol português, fez sucesso no Flamengo.

A organização tática do

jogo veio, quase toda, dos ingleses, inventores do futebol.

Todos eles treinaram clubes, de forma revolucionária, com seus métodos.

Agora, chegou o momento da seleção brasileira ser orientada por um quarto treinador estrangeiro: Carlo Ancelotti, italiano.

Os outros foram, por curtos períodos: Ramon Platero, uruguaio; Joreca, português, e Filpo Nunez, argentino.

Portanto, nada contra a chegada de novos conceitos para o nosso futebol.

A CBF, com suas presepadas, transformou o cargo de treinador da seleção numa ponte para o abismo para quem é brasileiro.

Espera-se que o tempo de apequenamento do nosso prestígio futebolístico tenha chegado ao fim.