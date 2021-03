Campeão do Nordeste empata na estreia

ABC e Ceará fizeram em Natal um jogo mais para velocistas do que para jogadores de futebol, num período em que se deplora o estado físico dos times no Brasil inteiro.

O Alvinegro cearense mandou a campo uma segunda formação e o dono da casa, emulando com a reclamação geral de falta de tempo para entrosar a equipe.

E vejam que o ABC contou no meio campo com um discípulo do colombiano Valderrama, de quem pediu emprestado o nome, embora a qualidade do futebol tenha ficado bem distante.

Botando o pé na carreira, o ABC abriu a contagem com um gol de Walisson depois de uma jogada de Maicon Douglas, um bom jogador.

Interessante que, antes desse gol, Vizeu conseguiu a proeza de acertar nas duas traves do ABC, numa finalização que pretendeu no alvo com excessivo rigor.

Mais interessante ainda (o futebol é cheio dessas coisas) foi a forma como time de Guto Ferreira chegou ao empate com Saulo Mineiro.

Na furada estrepitosa do zagueiro Helitão (também com esse nome) seguiu-se a ação de Vizeu em colocar a bola para dentro do gol potiguar.

Só mesmo com o auxilio de uma lupa, para descobrir quantas vezes a bola entrou e saiu do gol do ABC até a conclusão final.

Na fase final, os times optaram mais uma vez pela velocidade, ao invés de pensar um pouco como fazer as coisas.

Outro fato que nos tem chamado a atenção: desde que permitidas cinco substituições numa equipe, as mesmas são feitas para que tudo permaneça como está no jogo.

A melhor chance pertenceu ao ABC com Anicete, cujo nome também não ajuda muito.

O empate de 1 x 1, realmente acabou falando sobre o jogo.