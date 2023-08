Camisa já não mete medo

É normal, em cima das boas lembranças, achar que tudo no passado era melhor.

No futebol brasileiro tivemos um período de clubes e seleções inigualáveis.

O tecido amarelo da camisa do escrete brasileiro, era o sudário no cenário futebolístico do Mundo.

Nossa forma de jogar virou padrão que todos procuraram seguir.

Craques geniais viraram embaixadores do Brasil levando o esporte-rei ao maior nível possível.

Hoje, se no masculino nos atormenta o 7 x 1, no feminino o fracasso no Mundial mostrou que o temor pela camisa amarela já não existe mais.

Havia uma boa expectativa em torno das meninas. Os resultados, bem abaixo do esperado, machucaram.

Não temos sabido reagir melhor as situações emocionais.

Reconheçamos, nosso futebol ainda está no divã. E receber alta ainda vai demorar.

Fomos arremessados lá de cima e precisamos, o quanto antes, voltar a ser a "Roma do Futebol" que fomos um dia.

Imediatamente, acrescentaria.

