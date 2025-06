Brasil na Copa

Para quem jogou mal nas eliminatórias, o desempenho do Brasil contra o Paraguai foi bom.

No primeiro tempo, jogou pra frente e asfixiou o adversário. Linhas altas e velocidade na circulação de bola.

O Paraguai atuou totalmente na defesa, na base do "Deus por todos". Pressão para 10 levou sozinho.

Bruno Guimarães e Casemiro imprimiram velocidade na troca de passes próximos ao ataque.

Dos quatro atacantes brasileiros, somente Martinelli, pela esquerda, guardou posição.

Matheus Cunha, Vini Júnior e Raphinha circularam em todas os setores do ataque.

Dos alas, quem deu largura às jogadas pela direita foi o Vanderson. Tem muita força.

Foi numa tentativa de Raphinha que a zaga do Paraguai se atrapalhou. Matheus Cunha aproveitou e cruzou para Vini Júnior marcar o único gol do jogo.

No segundo tempo, apesar de continuar dominando as ações, o Brasil andou perdendo o controle do jogo em alguns momentos.

Pelas chances (não foram muitas) que teve, a seleção brasileiro mereceu um placar mais folgado.

A disposição do time em campo foi a boa notícia.

Carimbou o passaporte para a Copa. Arriba, Brasi!