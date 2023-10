Na arte do futebol, cabe tudo. Acaso, sorte, azar, ciência, estratégia, medo, coragem e incertezas.

"Se pra tudo é preciso coragem", como diz a canção, essa virtude não tem faltado ao treinador Fernando Diniz.

Desde o início, nos pequenos Audax e Oeste, até chegar à seleção, Diniz teve, sempre, coragem para introduzir suas várias e inovadoras ideias.

Depois de levar um "sapeca' do Internacional, no primeiro tempo, quando teve a sorte de perder por apenas 1 x 0, Diniz passou a buscar fórmulas para virar a situação.

"Tirar de onde não pode, para colocar onde pode caber”, como fazem os poetas.

Terminou por colocar duas linhas de três, na defesa e meio-campo, em favor da linha de ataque.

Em alguns momentos, cometeu aquilo que é considerado, hoje, uma heresia: chegar à área adversária com cinco atacantes.

Com ousadia, conseguiu virar o jogo para 2 x 1 e, com sorte, deixou de levar dois gols de Emer Valência, atacante do Inter.

Bem no início na carreira de Diniz como treinador, quando chamávamos a atenção para o seu estilo inovador, teve gente que caçoava dessa nossa observação.

Também, no futebol, a arte é tudo.

