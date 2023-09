Apenas um tempo com o 'pé embaixo'

O nível de aceleração do Ceará pedido pelo jogo só aconteceu na primeira fase.

O Londrina, com uma defesa alvoroçada, e outros defeitos, bem que mereceu mais que os 3 x 1 levados.

Os zagueiros, Pagnussat e Léo Santos, do Ceará, é que deram sequência aos gols iniciados por Erick.

Jean Carlos, pelo meio-campo, e Erick, no setor de ataque, os principais impulsionaram nas ações alvinegras.

Daí, não entendermos o que deu em Mancini para tirá-los, no segundo tempo.

É bem verdade que as flores do Ceará murcharam e perderam a cor na etapa final. Mas, não foi por culpa deles.

Quem andou chutando mais no gol foi o fraco time do Londrina, através de Iago e Moisés.

O alvinegro só finalizou com real perigo aos 30 minutos, com Janderson.

As alterações no Ceará deixaram o time sem o ritmo superior do primeiro tempo.

É bom registrar que Bruno fez duas grandes defesas no jogo. Uma delas numa finalização de Igor Leite, no primeiro tempo.

A segunda etapa de jogo foi muito ruim.

