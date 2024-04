Alvinegro empata na estreia

Embora buscasse a vitória com mais afinco, o Ceará desviou-se de sérias tempestades para fechar o primeiro tempo em 1 x 1, diante do Goiás.

Ora, para quem foi para o jogo com apetite, não houve moleza assistir o Pulga acertar uma bola na trave do Goiás.

A seguir, levar um gol e ter um pênalti marcado a favor do adversário. Tudo isso antes de meia hora de jogo.

Além da perda de Saulo, nos momentos iniciais da partida.

No momento da cobrança da penalidade, através de Galhardo, pintou uma sensação de nocaute no alvinegro. Mas, Richard evitou que isso se concretizasse.



Impulsionado pelo volante Richarlyson, com descidas de Raí Ramos e Matheus Bahia, na busca permanente de jogadas com Pulga, o Ceará acossou o Goiás.

Na fase final, o

alvinegro continuou atacando, sem temer o contra-golpe do time goiano.

O Goiás fechou-se e assustou o alvinegro, em duas jogadas de ataque irregulares.

Mancini colocou Janderson, Castilho e Barceló. Alterações corretas que, entanto, não deram profundidade suficiente nas investidas ofensivas.

O controle do jogo e da bola, não possibilitaram ao Ceará machucar mais o Goiás.

Richard, por ter evitado o segundo gol dos goianos, defendendo uma penalidade, impediu que o Ceará fosse, praticamente, sepultado no primeiro tempo. Mereceu destaque.

Os alas Raí e Matheus Bahia fizeram um belo jogo. Pulga, mais uma vez, o melhor.

Foi isso.