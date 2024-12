Alguns toques

O futebol que o torcedor comenta depois do jogo nunca é aquele que de fato aconteceu no estádio. Porque são emoções narradas com o coração e não com a memória.

Há várias maneiras de abordar a vida de um herói. A mais comovente delas é pelo seu fracasso.

Preto e branco, o Botafogo é ao mesmo tempo a ausência e a soma de todas as cores.

Neymar - Decadente e infantilizado, para participar bem da Copa do Mundo, terá que fazer "da queda um passo de dança", como disse Fernando Sabino.

Quem melhor retratou o crescimento do idiota no Brasil foi Nelson Rodrigues, estudioso do assunto.

Não devemos fazer hoje o que podemos fazer melhor amanhã.

A vida é um único e linear plano, sequência com vários tempos mortos.

É ruim quando, com o passar do tempo, as amizades vão se espaçando. Numa paisagem humana tão empobrecida, a amizade faz falta.

"Eu te digo: quando alguém vai embora, alguém permanece. O lugar por onde um homem passou nunca mais será ermo. Somente estará solitário, de solidão humana, o lugar por onde ainda nenhum homem passou". César Vallejo, poeta peruano.