A pólvora de Vojvoda

A pólvora que Vojvoda tem no seu estoque parece (eu disse parece) estar com a validade vencida.

Fato é, que, com esse insumo, o argentino não tem conseguido produzir lindos fogos de artifícios.

Quem sabe, com a estação chuvosa que atravessamos, pode ter entrado água no almoxarifado do treinador.

Pólvora molhada provoca chabu, falha e não acende os fogos de artificios.

Ou seria outra a razão pela qual Vojvoda não encontra um impulsionador para o time tricolor?

Sim, podemos até concordar que todos os sistemas táticos do futebol já foram inventados.

Mas, bem que o cobiçado treinador poderia incursionar um pouco mais pelos esquemas híbridos.

Afinal, a ideia de rebobinar e misturar fórmulas é de um mago chamado Guardiola, que bem se amparou nisso.

O que oferecemos é apenas uma "sugestão". Sugerir não faz mal.

Às portas de Libertadores, Campeonato Brasileiro e ainda envolvido no estadual e Copa do Nordeste, os "traques molhados" do time incomodam demais ao treinador e à torcida.