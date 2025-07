A origem das ideias

Vejam que até ideias revolucionárias do futebol derivam de antiga visão.

O "futebol total" de Rinus Michels, com a Holanda em 1974, deriva de uma citação do treinador alemão Josef "Sepp" Herberger: "É preciso atacar e defender com a máxima eficiência".

"Sepp" foi o técnico da Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 1954, vencendo na final a Hungria de Puskas e companhia.

Embora com o jeito de lugar comum, a frase virou mantra pelos treinadores. Carlos Alberto Parreira a repetia com frequência.

DA PRANCHETA PARA O GRAMADO

Perde-se e ganha-se jogos de várias maneiras. Não existe esquema tático imbatível.

Hoje, mais do que nunca, os times capricham na marcação.

Apesar de se fazer uso de alguns planos conservadores, a marcação por zona é a mais indicada.

Dependendo das características do adversário, sem a bola, a marcação é baixa, média ou alta.

A intensidade é primordial na distribuição da equipe em canto.

Dizem que o patrono dessa forma de jogar é o Ancelotti.

ANCELOTTI NÃO ABRE MÃO

Durante um ano sabático, em 2015, o treinador Tite resolver estudar futebol na Europa.

Manteve contato com os técnicos mais renomados, assistiu treinos, acompanhou jogos.

Foi num dos almoços com Ancelotti que ouviu do atual treinador da seleção brasileira: "Tite, eu abro mão da qualidade, mas não da intensidade".

FRASE

"Se o ímpeto da juventude é fundamental, a experiência da idade não é menos importante". A frase é minha mesmo.