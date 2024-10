A melhor forma já

Fora a excepcional partida contra o Bahia, o Fortaleza não tem jogado bem.

Foi mal contra Internacional e Atlético e levou um "sacode" do Corinthians.

Mesmo vencendo o Cuiabá por 1 x 0, foi uma equipe de futebol anêmico.

Quanto a ter sido uma equipe bastante alterada, o fato não é uma novidade sob o comando de Vojvoda.

De tanto "mexer na cocada" (muitas vezes, obrigado a fazê-lo), o argentino parece ter deixado escapar o "ponto do doce".

A posição tricolor no Brasileirão é invejável e, para mantê-la, é preciso encontrar soluções no laboratório.

Nunca se pode secundarizar o item que diz respeito ao desgaste de tantas competições.

Se é assim, que se reforce a forma tática da transição onde a equipe melhor se adequa.

Mais importante do que as últimas perdas é ficar no quarteto detentor dos lugares para a Libertadores do próximo ano.

É isso que vale.