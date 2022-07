À espera da 'cura'

A atuação do Fortaleza contra o Bragantino aumentou as preocupações com o destino tricolor no campeonato brasileiro.

Na zona de rebaixamento, o Leão se comporta como um boxeador grogue, na difícil luta para não beijar a lona.

Os poucos resultados expressivos (inclua-se vitória contra o Flamengo) alimentaram esperanças de uma reabilitação.

Só que, ao ser tomado por uma paralisia diante do Bragantino, o Fortaleza deu continuidade ao seu flerte com o abismo.

Misteriosos fatores que envolvem o futebol parecem provocar um desejo do time de enterrar-se nele.

Observa-se mesmo um declínio no prestígio que o treinador Voyvoda goza junto à massa torcedora.

Não faltam sugestões para que o argentino altere um pouco seus conceitos, em nome de uma urgência para evitar a queda.

Uma espécie de busca pela "cura" de um time que, até um dia desses, jogava e encantava.

De repente, o que era doce ficou amargo, como num cansaço provocado pela catarse pós-conquistas nos últimos tempos.

Sobram comparações com o infortúnio do Grêmio no ano passado.

