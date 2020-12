A difícil tarefa de escalar seleções de todos os tempos

Não é tarefa fácil comparar o futebol de ontem com os olhos de hoje. O mesmo se dá ao contrário e, aí, mora a dificuldade.

Conversar com o passado é uma coisa complicada quando se parte para as habituais comparações. Mas, vamos lá, com o escrete de todos os tempos:

Yashin (unanimidade), Carlos Alberto, Beckenbauer, Aldair e Nilton Santos; Zidane e Didi; Garrincha, Messi, Pelé e Maradona.

Seleção do Mundo sem Garrincha é combinado.

Quanto a outros nomes consagrados, infelizmente, só podemos escalar os 11 permitidos pela regra.

Quanto ao futebol cearense, confesso ter mudado um pouco de ideia, em relação a escolhas passadas, para chegar à escalação final:

Harry Carey (unanimidade). William, Basílio, Celso e Carneiro; Edmar, Zé Eduardo e Amilton Melo; Sérgio Alves, Gildo e Mozart.

Fora dessa escalação, sobram nomes capazes de compor seleções de igual poder.