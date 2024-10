A bola do nosso tempo

Somos do tempo em que a bola tinha essa cor. "Cor do doce de buriti", dizíamos. Pesava muito mais do que as de hoje, principalmente quando molhada. O grande desafio para a criançada era utilizar a redonda de número 5, a oficial, “bola de adulto”. Por excesso de uso, era costurada e perdia a forma. Mas, continuava a rolar nos campos da nossa infância. Como diz o poeta Carpinejar:

A bola é um sapato desamarrado.

Uma criança penteada

Um cachorro de coleira invisível

Um pião brincando sozinho.



Uma árvore do ar

O vento sugerindo curvas de pano

Um pássaro durante o chute

Um peixe dentro do gol.