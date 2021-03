Você já investigou o trabalho do seu parlamentar?

Está cada vez mais grave o fato de o eleitor "abandonar" o seu vereador, o deputado ou o senador. Em tempos de pandemia, principalmente, os representantes da população nas casas legislativas precisam ser cobrados mais do que nunca. Uma cobrança direta, pelas vias democráticas.

Não é raro que o eleitor não lembre em quem votou nas últimas eleições. Infelizmente essa é a rotina na relação entre eleitor e representante público. Essa desconexão é resultado da desinformação e também do desinteresse na política. Boa parte da população acredita ainda ser um favor o trabalho dos três poderes.

E não é favor, é obrigação. As cobranças aos prefeitos, governadores e presidente da República sobre respostas à pandemia da Covid-19 é algo legítimo. Responsáveis por alocar a maior parte do orçamento público para as esferas sociais, eles precisam atender à sociedade nas suas mais diversas necessidades.

Em meio às cobranças ao Executivo, ainda há muita desinformação sobre o papel dos parlamentares. A própria classe política (ou parte dela) ajuda a reforçar a desinformação quando faz promessas que não pode cumprir, por não ter a prerrogativa constitucional.

Em meio a uma pandemia, brasileiros focam a insatisfação apenas nos chefes de Executivo e esquecem que governadores, prefeitos e presidente da República trabalham conjuntamente com o Legislativo. É uma via de mão dupla. Ninguém governa sozinho.

Você que lê esse texto já se perguntou o que o seu parlamentar fez para ajudar no combate à pandemia? Será que ele (ou ela) trabalhou para contribuir no combate à tragédia sanitária? Apresentou projetos de lei? Promoveu audiências públicas? Repassou emendas para ajudar o cofre estadual ou municipal? Buscou diálogo com o Executivo para encontrar saídas para a crise que vivemos? Você conversou com o seu representante?

Você paga o salário de quem elegeu nas últimas eleições. Você paga a gasolina do carro, as passagens aéreas, a alimentação, entre outras coisas mais. Não há sequer uma gota de curiosidade para saber o retorno de todo esse investimento?

Esse é um momento crucial para os brasileiros. Parlamentares também legislam nas chamadas "emendas", que são recursos públicos que eles têm direito para investir nos municípios nas mais diferentes áreas. Ou seja, não é só a Prefeitura, o Governo do Estado e a presidência da República que definem o rumo do dinheiro público. Para onde o seu parlamentar enviou o dinheiro que ele tem direito? Você sabe?

Nós, brasileiros, não podemos mais abandonar os nossos representantes. Se eles não construírem o mandato a partir das demandas dos eleitores, tudo será unilateral, uma carta branca de prerrogativas e vantagens. Bem longe do que prevê a democracia.

Vou deixar aqui um dos caminhos que pode lhe ajudar a iniciar essa busca, a desfazer esse abandono.