Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista assina ficha de filiação do PSDB

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, assinou ficha de filiação do PSDB, nesta segunda-feira (27). O gestor havia anunciado a saída do PSB em publicação nas redes sociais no último domingo (26).

À coluna, Élcio informou que o convite foi formalizado pelo ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e que chega à legenda em franco diálogo com os filiados e já pensando no futuro do partido.

O vice-prefeito da Capital disse ainda que iniciará uma série de participações em eventos partidários no País neste ano. A ideia é contribuir com a reconstrução da sigla que está sob a liderança do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Candidatura?

Questionado pela coluna, Élcio não quis revelar se houve conversas de candidatura com a cúpula tucana no Estado. De início, alegou que pretende contribuir para o fortalecimento da legenda.

