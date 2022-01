Veja quais vereadores de Fortaleza se vacinaram contra a Covid-19

Quarenta vereadores que estão em exercício do mandato na Câmara Municipal de Fortaleza completaram o ciclo de vacinação contra a Covid-19. O total é 43.

Apesar da polêmica que gira em torno da imunização contra o novo coronavírus, a maioria dos representantes procurou o sistema de saúde para garantir a proteção.

Quando se fala em ciclo completo, são as duas doses. A coluna baseou o levantamento em dados do Vacine Já, da prefeitura de Fortaleza. As informações públicas dos parlamentares garantiram a realização da consulta.

Dos 43 vereadores, 16 já tomaram a dose de reforço. Outros 15 parlamentares tomaram as duas doses e ainda não estão aptos a garantirem o reforço. O único caso de um representante que tomou apenas uma dose é do vereador PP Cell (PSD).

Nove parlamentares estão com a dose de reforço atrasadas. Há apenas um caso de quem não tomou nenhuma dose: Inspetor Alberto (Pros). Não foi localizado o cadastro da vereadora Priscila Costa (PSC) no Vacine Já. A coluna aguarda retorno da assessoria de imprensa.

Veja a relação completa do quadro de vacinação dos vereadores da Capital:

Duas doses com reforço

Adail Júnior (PDT)

Carlos Mesquita (PDT)

Danilo Lopes (Podemos)

Cláudia Gomes (DEM)

Didi Mangueira (PDT)

Enfermeira Ana Paula (PDT)

Dr. Vicente (PT)

Eudes Bringel (PSB)

Guilherme Sampaio (PT)

José Freire (PSD)

Lúcio Bruno (PDT)

Kátia Rodrigues (Cidadania)

Marcelo Lemos (PSL)

Marcos Paulo (Cidadania)

Paulo Martins (PDT)

Sargento Reginauro (Pros)

Duas doses

Adriana - Nossa Cara (Psol)

Antônio Henrique (PDT)

Bruno Mesquita (Pros)

Júlio Brizzi (PDT)

Larissa Gaspar (PT)

Carmelo Neto (Republicanos)

Dr. Luciano Girão (PP)

Estrela Barros (Rede)

Fábio Rubens (PSB)

Gabriel Aguiar (Psol)

Gardel Rolim (PDT)

Germano He-Man (PMB)

Jonh Monteiro (PDT)

Jorge Pinheiro (PSDB)

Ronaldo Martins (Republicanos)

Reforço atrasado

Ana Aracapé (PL)

Danilo Ribeiro (Cidadania)

Emanuel Acrízio (PP)

Julierme Sena (Pros)

Márcio Martins (Pros)

Moura Taxista (PSB)

Robério Sampaio (PSC)

Tia Francisca (PL)

Wellington Sabóia (PMB)

Uma dose

PP Cell (PSD)

Não tomou vacina

Inspetor Alberto (Pros)

Não identificado

Priscila Costa (PSC)