Tasso Jereissati filia ao PSDB empresários e lideranças da região do Cariri

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) publicou na noite desta sexta-feira (24) nas redes sociais a chegada de novos filiados ao PSDB. O tucano trabalha na renovação do partido pensando nas eleições municipais do ano que vem.

O anúncio é das filiações da médica Andrea Landim e do empresário Paulo Landim, lideranças da região do Cariri. Além do ex-coordenador geral da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE), George Martins, e da empresária Sasha Reenes.

"Ao lado do vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, reafirmei minha alegria por esse momento, que representa mais um passo na renovação e fortalecimento do nosso Partido no Ceará e no Brasil", disse Tasso.

