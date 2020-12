Solidariedade em um ano difícil

O espírito natalino é o da solidariedade, é quando a necessidade de um indivíduo aflora o desejo de cooperação do outro. Nos natais é comum as ações solidárias — sejam elas públicas ou privadas —, através de um gesto, de um serviço prestado, de uma doação de alimentos para famílias necessitadas. O gesto natalino pode ser observado em diveras esferas sociais.

É nesse período do ano em que a sensibilidade humana, em tese, fica mais presente. É quando o perdão fica mais fácil e a esperança fica mais forte. Os abraços, ainda impedidos pela pandemia da Covid-19, ficam mais saudosos. Brasileiros que somos, é o calor humano que mostra o que sentimentos e o que pretendemos para as nossas querenças. As dores presentes pelas perdas de amigos e familiares, em um ano tão difícil, vai, sem dúvida, deixar esse natal diferente. O clima natalino, no entanto, não pode se perder mesmo em momentos tão difíceis.

Aprendizagem

Neste ano de dificuldades, aprendemos a ser solidários não apenas pelo espírito natalino. Com a perda dos empregos, uma quantidade maior de brasileiros precisou ser socorrida. Pelo setor público (quando projetos foram aprovados pelos Legislativos e implementados pelo Executivo), pelo privado (quando entendeu a importância desse ato) e pela sociedade civil, que se organizou e olhou para quem menos tinha. É possível, e torcemos para isso, que o sentimento de solidariedade continue durante o ano inteiro, independente da existência de uma pandemia.

Esperança

A chegada da vacina contra o novo coronavírus já alimenta a esperança de um futuro melhor. O imunizante, que ainda não convenceu a minoria da população, é a esperança da maior parte das pessoas por uma rotina diferente da que vivemos nos últimos meses.

Apesar de ela não trazer de volta os entes queridos, levados tragicamente por um vírus e pela falta de responsabilidade de alguns líderes políticos, pode indicar uma volta à normalidade de quem teve os seus passos limitados pela ameaça de uma doença letal e desconhecida pelo mundo. A poucos dias da virada de ano, a expectativa é de dias melhores e de página virada para 2021.

Prudência

O natal é momento de reunião das famílias e de amigos. Campanhas têm sido feitas, inclusive pelas vias institucionais das gestões públicas, para o uso da prudência nas festas de fim de ano. A população vai precisar usar da inteligência emocional para evitar aglomerações e não colocar em risco a saúde dos mais queridos.

Em tanto tempo de isolamento, houve um certo afrouxamento dos cuidados na rotina. Assim como o natal, o réveillon pode trazer riscos por causar ainda mais aglomeração. Mas falta pouco. É preciso paciência.

Responsabilidade

Especialistas alertam que o cidadão, mesmo depois de ter tomado a vacina, vai continuar usando máscaras para proteger o próximo. O gesto é de responsabilidade com o outro ainda não imunizado, que ainda poderá ser atingido pela doença. Para o ano que vem, o desejo maior é de saúde, sucesso e alegrias. Sem a vacina, nada disso é possível, é impossível avançar. Sem a solidariedade e a responsabilidade de todos não se faz um País.