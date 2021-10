Servidores do Ministério Público do Ceará terão programa de apoio suplementar à saúde; entenda

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta quarta-feira (6), o Projeto de Lei 128/2021, de autoria do Ministério Público do Estado do Ceará, que cria uma assistência de saúde aos servidores do órgão.

A iniciativa parte de uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), através da Resolução Nº 223/2020, para que todas as unidades do MP no país adotem um modelo de programa de assistência suplementar à saúde.

À coluna, o MP afirmou que não há nenhum programa vigente de apoio suplementar à saúde no âmbito da instituição.

Serão beneficiados servidores ativos, inativos e seus dependentes ou pensionistas.

Ainda de acordo com o órgão, o custeio do programa de assistência suplementar ocorrerá por conta do orçamento do MPCE de 2022, e que as definições dos valores e os detalhes de como deve funcionar só serão feitas após a aprovação do Orçamento de 2022, no fim deste ano.