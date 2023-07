Secretaria de Proteção Animal: PSD aguarda convite de Elmano para indicar Célio Studart

O martelo já está batido dentro do PSD de quem ocupará a chefia da Secretaria de Proteção Animal caso o convite do governador Elmano de Freitas (PT) seja oficializado ao partido.

O deputado federal Célio Studart (PSD), que tem a causa animal como carro-chefe do mandato, tem a anuência da legenda para a função.

"A questão é de haver ou não o convite ao partido para ocupar a pasta. Se o governador Elmano fizer esse convite, sem dúvida o deputado Célio Studart tem como bandeira a causa animal, portanto, o partido colocará o seu nome à disposição", disse à coluna o presidente estadual do PSD, Domingos Filho.

O PSD, que esteve no palanque de Roberto Cláudio na eleição ao governo estadual no ano passado, já atua como base aliada do governador na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Domingos, inclusive, foi candidato a vice-governador na aliança com o ex-prefeito de Fortaleza em 2022.

"O partido faz parte do bloco liderado pelo PT na Assembleia Legislativa. O partido vem contribuindo com o governo em todos os desafios iniciais da gestão do governador Elmano", reforça o dirigente.

Sobre a possibilidade de a legenda integrar a gestão assumindo a pasta recém-criada, Domingos esclarece que "o convite oficial não foi feito ainda" e que "isso é uma decisão do governador".

