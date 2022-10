Quais candidatos foram votados em todos os municípios do Ceará e não se elegeram

Conquistar bases eleitorais é um dos caminhos para assegurar uma cadeira no Legislativo – seja na Assembleia Legislativa do Ceará ou na Câmara dos Deputados.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, mostram que, apesar do esforço de alguns candidatos para pulverizar os apoios, a votação em todas as regiões do Estado não foi suficiente para a vitória nas urnas.

Levantamento do Diário do Nordeste aponta que cinco candidaturas às vagas em Brasília conquistaram votos nos 184 municípios cearenses, mas não obtiveram êxito na disputa pelas cadeiras na Câmara dos Deputados.

Confira a lista dos candidatos votados em todas cidades do Ceará e que não foram eleitos:

Ronaldo Martins (Republicanos): 104.502 mil votos

Priscila Costa (PL): 74.773 mil votos

Dra. Mayra Pinheiro (PL): 71.214 mil votos

Enfermeira Ana Paula (PDT): 49.411 mil votos

Soldado Noelio (União): 42.693 mil votos

Mudança

É preciso destacar que a mudança nas regras eleitorais deste ano acabou colocando algumas candidaturas em dificuldade.

Os partidos não são mais autorizados a fazer coligação nas disputas legislativas. Cada partido precisou conquistar, sozinho, as cadeiras nos parlamentos.

Com colaboração do repórter Igor Cavalcante

