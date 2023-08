Presidente do PT Ceará elogia aceno de Cid ao visitar sede do partido: 'movimento de recomposição'

O presidente do PT Ceará, Antônio Filho, conhecido como Conin, elogiou o aceno feito pelo senador Cid Gomes (PDT) ao visitar a sede do partido nesta segunda-feira (14). "Acho que o diálogo começou em uma boa hora, com antecedência boa", disse o dirigente à coluna ao lembrar que o processo eleitoral começa em cerca de um ano.

Ainda de acordo com o petista, a conversa, que durou cerca de três horas, serviu para estreitar os laços entre PT e PDT para as eleições municipais de 2024.

"Falamos do mapa do Estado, falamos de Fortaleza também, mas conscientes das coisas. Não vamos estar juntos em 184 municípios, mas em 2020 estivemos juntos em 45 municípios", lembrou.

Conin já contabiliza cerca de 40 prefeituras cearenses em que o acordo entre as legendas está praticamente fechado. "Essa é uma conversa inicial de um diálogo que vamos fazer daqui pra frente", adiantou.

Quando se trata de Fortaleza, no entanto, a possibilidade de aliança parece cada vez mais remota. O dirigente frisou que o rompimento na Capital cearense ocorreu muito antes do episódio no Estado, e que o racha de 2012 integra um cenário anterior que não sofreu modificações mesmo mais de dez anos depois.

Aliança?

Na reunião, Cid fez questão de lembrar do histórico de alianças que teve com o PT ainda em Sobral quando foi prefeito. O senador não nega o desejo de repactuar com o partido mesmo com o clima de divisão na legenda que ele preside interinamente.

Nas redes sociais, Cid voltou a defender a aliança com os petistas. "Cultivo uma relação com o PT há mais de 20 anos e venho defendendo que haja uma reaproximação com o PDT", escreveu.

Entre os pedetistas, também estiveram no encontro os deputados Marcos Sobreira e Eduardo Bismarck.

