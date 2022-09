Pesquisa Ipec Ceará aponta preferência partidária dos cearenses; veja ranking

Dados da pesquisa Ipec Ceará indicam que o Partido dos Trabalhadores (PT) é o preferido dos cearenses. Levantamento foi realizado em 56 municípios e ouviu 1.200 pessoas entre os dias 6 e 8 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O instituto fez a seguinte pergunta ao eleitor: por qual destes partidos políticos o(a) sr(a) tem maior preferência ou simpatia? Para 39% dos que responderam, o Partido dos Trabalhadores é a sigla de maior preferência.

Esse índice fica maior quando as respostas vêm de eleitores que têm renda menor que um salário mínimo: 42%. O percentual dos que recebem entre 1 e 2 salários mínimos é de 41%.

Também com 41% estão os eleitores que se declaram pretos e pardos, além dos católicos.

Esse índice é puxado para baixo quando os eleitores denominados de "outras religiões" respondem ao questionamento. O número também é menor quando vem de eleitores acima de 2 salários mínimos. O percentual em ambos é de 27%.

Partidos políticos

Em segundo lugar no ranking de preferência vem o PL, com 4%. O PDT aparece com 3%. PCdoB, MDB, PSB, PSD e PSDB têm 1% cada. Outros 5% não souberam ou não responderam à pesquisa.

Outro dado que se destaca são dos eleitores que não têm partido de preferência: 43%. São cearenses que não possuem identificação com legenda e que a relação acaba se dando mais pela liderança política do que pelas bandeiras partidárias.

O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-06797/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-08984/2022. O nível de confiança estimado é de 95%. As entrevistas foram feitas no formato presencial.