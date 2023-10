Evandro Leitão: 'Eu não tenho dúvida em dizer que daqui a algum tempo o PDT vai reduzir'

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), e especulado como pré-candidato à prefeitura de Fortaleza em 2024, Evandro Leitão (PDT), acredita que, diante da queda de braço judicial no partido, haverá uma natural redução dos quadros em um futuro próximo.

"Acredito que o maior perdedor de tudo isso é o próprio partido. (...) Eu não tenho dúvida em dizer que daqui a algum tempo (o PDT) vai reduzir, mas talvez essa seja a pretensão de alguns que fazem parte do partido", disse à coluna.

A declaração do presidente ocorre no momento em que o comando do PDT está sendo disputado entre André Figueiredo e Cid Gomes. Alguns parlamentares pró-Cid alegam que o partido pode perder musculatura caso fique sob o comando do deputado federal, já que o ex-governador teria influência em relação aos prefeituras pedetistas no Estado.

Crítico do grupo de Figueiredo, Evandro disse que respeita a postura de parte dos quadros da sigla, embora não concorde com elas. De saída do PDT, o deputado estadual disse que o desembarque é definitivo, mesmo que o senador Cid Gomes se mantenha no comando da legenda.

"É uma decisão que eu tomei, inclusive recebi a carta de anuência por parte do diretório do partido e isso é já é uma decisão irreversível que não vou voltar atrás de uma decisão que nós tomamos", afirmou.

Futuro partidário

O ainda pedetista declarou também que o futuro partidário está indefinido, e que primeiro vai se desvincular do PDT Ceará para depois definir um rumo.

"Eu vou primeiro definir a nossa questão partidária, vou esperar uma decisão do tribunal, do poder judiciário através do TRE. Para aí, só aí, sim, depois disso a gente pensar e ver qual o nosso destino, qual é a decisão que nós iremos tomar relativo à questão de partidos", disse.

O próprio Cid declarou nesta semana que a saída de Evandro do PDT faz parte de um projeto dele para uma provável candidatura à prefeitura de Fortaleza no ano que vem.

