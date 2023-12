Em disputa interna para ser candidato pelo PT, Evandro Leitão é recebido por Lula

Após pedido de filiação ao Partido dos Trabalhadores na segunda-feira (11), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, foi recebido pelo presidente Lula, nesta terça-feira (12), em Brasília.

A foto com o maior líder do partido é uma tentativa de aproximar o deputado do petismo "raiz", já que há críticas em correntes internas da legenda de que a filiação do parlamentar tem o objetivo apenas de se lançar candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024.

"Sendo recebido pelo presidente Lula, em Brasília. Uma honra e uma grande alegria estarmos juntos, pela reconstrução do Brasil e pelo crescimento do nosso Ceará", escreveu o deputado nas redes sociais.

Está sendo preparado um grande evento de filiação de novos petistas que chegam ao partido no próximo domingo (17), incluindo o presidente da Alece.

Disputa interna

A partir da oficialização da filiação, inicia uma disputa interna de quem será o nome do partido para disputar a sucessão ao Paço Municipal.

Muito embora a chegada de Evandro ao PT tenha sido comemorada pela maioria das lideranças na legenda, Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Luizianne Lins mantêm a pré-candidatura de pé para o ano que vem.

