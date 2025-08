Danilo Cabral é demitido da Sudene: 'Dever cumprido'

O pernambucano Danilo Cabral foi demitido da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) nesta terça-feira (5). Ele ocupava a chefia do órgão desde 7 de junho de 2023.

"Fui comunicado de meu desligamento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), após dois anos e dois meses de intensa dedicação. Foi uma honra servir ao Brasil, em especial ao povo nordestino, nesse período desafiador e transformador", disse.

O ex-deputado federal também agradeceu a oportunidade ao presidente Lula e ao ministro Waldez Góes pela "confiança": "Deixo o cargo com a convicção do dever cumprido. A SUDENE VOLTOU", escreveu em nota.

Veja também Negócios Últimos trechos da Transnordestina no Ceará serão contratados até outubro; veja cidades Negócios Sudene autoriza crédito de R$ 3,6 bilhões para conclusão da Ferrovia Transnordestina

O que motivou a demissão?

Cabral era pressionado politicamente em Brasília para deixar o cargo. Na avaliação de interlocutores do Governo Federal, o pernambucano estaria, com questões burocráticas, dificultando o andamento das obras da Transnordestina principalmente no território cearense – uma pauta cara ao Planalto em termos eleitorais.

A saída de Cabral busca resolver inclusive impasses de diálogo entre Ceará e Pernambuco na pauta desenvolvimentista.

"Agradeço também a todas as manifestações de apoio e solidariedade recebidas nos últimos dias. Continuarei atuando em favor do desenvolvimento do Nordeste — especialmente de Pernambuco, minha terra natal — com o olhar firme na superação das desigualdades e na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. A luta por Pernambuco é minha missão de vida. Seguiremos juntos", encerrou o agora ex-superintendente.