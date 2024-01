Conselheiro Valdomiro Távora será o relator das contas do primeiro ano do governo Elmano

Através de um sorteio eletrônico, o conselheiro Valdomiro Távora, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), foi escolhido como o relator das contas do governador Elmano de Freitas (PT) relativas a 2023 – primeiro ano da gestão.

O governador tem até 60 dias, considerando a data do retorno das sessões na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), para enviar a prestação de contas, que inclui o balanço geral da gestão e o relatório técnico da Controladoria..

A Corte tem mesmo período de 60 dias para devolver o parecer ao Poder Legislativo, que é quem julga as contas.

