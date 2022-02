Conselheiro Edilberto Pontes assume presidência do Instituto Rui Barbosa

O conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Edilberto Pontes, assume nesta terça-feira (22) a presidência do Instituto Rui Barbosa para o biênio 2022/2023, em evento realizado no Tribunal de Contas da União, em Brasília.

A entidade, que é tida como a casa do conhecimento dos Tribunais de Contas, existe há mais de 48 anos e tem como foco a disseminação do conhecimento oferecido a servidores e sociedade.

O Instituto funciona como um indutor de conhecimento e aperfeiçoamento do trabalho dos tribunais do País no âmbito do sistema de Controle Externo, através de eventos, seminários, congressos, revistas técnicas e livros.

A solenidade está prevista para às 16h, no Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União.

Prioridades

Edilberto destacou as prioridades para o período que vai presidir o Instituto. “Nós iremos trabalhar para fortalecer os vínculos institucionais entre o IRB e os Tribunais de Contas, bem como disseminar e aprofundar o conhecimento nas principais áreas de atuação das instituições, dentre as quais: parcerias público-privadas, licitações e contratos, avaliação em políticas públicas, sustentabilidade, dentre outros temas da ordem do dia”, detalhou.

O evento de posse será transmitido no canal oficial do TCU.