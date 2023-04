CNM diz que R$ 7 bi para pagar piso da enfermagem não é suficiente: 'não paga nem 1/3 dos custos'

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) emitiu uma nota nesta terça-feira (25) em que afirma que o valor anunciado pelo Governo Federal de R$ 7,3 bilhões para custear o novo piso salarial da enfermagem em 2023 é insuficiente para garantir os pagamentos.

O crédito especial foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional nesta terça. A nota é assinada pelo presidente Paulo Ziulkoski.

Ziulkoski afirma que o valor não será suficiente porque as estimativas feitas pela CNM são de impacto somente para os municípios no patamar de R$ 10,5 bilhões no primeiro ano da implementação da medida.

"Causa estranheza o fato de que, apesar dos municípios serem responsáveis pela maior parte das ocupações de enfermagem (570 mil ou 40% das ocupações indiretas e diretas do país), seguidos pelos Estados e pelo DF (20%), a divisão dos recursos privilegia os repasses para governos estaduais (R$ 4 bilhões) em detrimento aos municípios (R$ 3,3 bilhões)", diz o texto.

A Confederação diz ainda que a fonte de recursos prevista no projeto para custear o piso da enfermagem é a Capitalização do Fundo Social, onde há um total de R$ 18,7 bilhões, valor que seria suficiente para pagar integralmente o piso anual nos municípios, estados, Distrito Federal e para os prestadores de serviços contratualizados com os entes públicos (R$ 14,6 bilhões).

No entanto, o que o Governo Federal destina, segundo a CNM, "não paga nem 1/3 dos custos dos municípios, não tem regulamentação quanto à distribuição do recurso e não é permanente".

Para solucionar a questão, a CNM tem defendido a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 25/2022, que adiciona ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) mais 1,5% dos recursos como forma de garantir o recurso. Medida essa que garantiria os repasses de modo permanente.

Piso da enfermagem

O anúncio do recurso de R$ 7,3 bilhões para garantir o pagamento do piso da enfermagem foi divulgado com festa pelo Governo Federal e comemorado pela categoria.

Apesar da aprovação do crédito especial, o piso segue suspenso por liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte suspendeu a lei justamente para que houvesse a garantir de recurso para o cumprimento.

